Ольга Сумская и новый языковой скандал из-за Анны Карениной

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Театральные распри из-за языка

Языковой вопрос опять стал причиной скандала, на этот раз среди театралов. На днях известная украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на то, что ее не пустили на сцену из-за русского языка.

По ее словам, в Хмельницком театре им. Старицкого запретили спектакль "Анна Каренина", в котором она играет главную роль, из-за русского языка постановки. "Смешали грешное с праведным… Хотели сыграть для хмельниччан "Анну Каренину"… Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература… Обидно", — написала она у себя в Facebook.

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По той же причине там были сорваны и гастроли Homo Soveticus Виктора Шендеровича и киевского театра "Черный квадрат".

Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской, утверждает, что это единоличное решение директора театра.

"Я крайне негативно отношусь к таким решениям, потому что на законодательном уровне не запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском", — заявил он.

Если запреты будут и дальше, значит, будем ездить в другие города, добавил Борисюк.

"Если запреты будут и дальше, значит, будем ездить в другие города и делать постановки по пьесам итальянцев, немцев и французов, но на украинском, потому что ломать мелодику языка Чехова, Достоевского, Толстого или Гоголя в угоду total украинизации — маразм", — цитируют его "Вести".

Удивлен запретом и продюсер спектакля по Шендеровичу Михаил Бондаренко: "13 лет назад мне запрещали Виктюка во Львове. Сегодня в Хмельницком запрещают Голенко. Причина та же — "разврат" и "русская речь" на сцене".

По словам менеджера по организации спектаклей в Хмельницком Юрия Слупицкого, было забронировано три даты. 28 ноября была запланирована пьеса Виктора Шендеровича. Несмотря на согласие областного совета на аренду, директор театра отказала в проведении всех спектаклей из-за того, что они идут на русском.

"Это она нам сказала. Хотя официально директор написала, что нет дат. Хотя все даты были с ней согласованы. "Черный квадрат" у нас уже десять спектаклей делал, "Анну Каренину" ставили тоже. Ну а Шендеровича на русском запрещать — это не уважать свою страну", — говорит Слупицкий.

В самом театре им. Старицкого пока никак не комментирует эту информацию.

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Отличился и Днепр

До Хмельницкого запретом спектаклей отличился и Днепр, где отменили постановку по Лесе Украинке "Лесная песня" из-за того, что актеры играли на русском.

Об этом на своих страницах в Facebook сообщили актрисы театра Елена Володина и Валерия Лагода.

"Так хочется сегодня что-то гневное громко крикнуть, а после зарыдать, что есть духу! Сначала сорвали наши именные таблички с гримёрок,а теперь отменили 14-го октября "Лесную песню" из-за угрозы срыва спектакля на почве того, что он идёт на русском!" — написала Лагода.

Актриса добавила, что свободно владеет и украинским языком. "Мне было бы не сложно играть спектакль на украинском, однако люди в Днепропетровской области преимущественно русскоговорящие. Мы не популяризируем русский язык, а, наоборот, открываем богатство украинской культуры", — добавила Валерия.

Реакция в соцсетях

В соцсетях неоднозначно отреагировали на запрет спектакля "Анна Каренина". Некоторые выступили с критикой в адрес Сумской и предложили ей даже играть в ДНР.

Однако многих запрет спектакля возмутил. Некоторые гневно писали, мол, спектакль — классика, которую признал весь мир, поэтому не стоит в это вмешивать политику.

Другие отмечали, что Каренину весь мир ставит и знает, и язык этому не помеха.

Скриншот с Facebook



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Ранее в начале октября в сети обращали внимание на то, что в репертуар скандального Театра на Подоле, который 9 октября открыл президент Петр Порошенко, вошли преимущественно спектакли на русском языке. Об этом свидетельствует афиша, выложенная на сайте Театра.

Так, из 26 октябрьских спектаклей, 21 пройдет на русском языке, и лишь пять — на украинском — это комедия Карпенко-Карого "Сто тысяч", "Фараоны" Алексея Коломийца, лирическая драма "Сойкино крыло" Ивана Франка, комедия "Предчувствие Мины Мазайло" Николая Кулиша и "Заказываю любовь" Татьяны Иащенко.

По материалам из открытых источников интернет