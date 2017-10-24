Кабмин намерен ввести экзамен по украинскому языку для иностранцев

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КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Кабмин Украины планирует ввести унифицированный международно признанный сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному для желающих получить украинское гражданство, а также для иностранных студентов, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Во вторник под председательством Кириленко состоялось совещание при участии главы минобразования, представителей МИД, национальной академии наук, высших учебных заведений и общественных организаций по урегулированию вопросов, связанных с введением сертификационного экзамена по украинскому как иностранному языку.

"Иностранным украинцам, тем иностранцам, кто хочет получить гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка. Поэтому должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена как можно быстрее", — цитирует пресс-служба Кабмина Кириленко.

В правительстве отметили, что потребность в разработке и внедрении международно признанного сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному возникла из-за роста количества граждан, которые хотят подтверждать свое знание украинского языка (зарубежные украинцы, люди, которым нужно подтверждение знаний украинского языка как иностранного для профессиональной деятельности за рубежом, иностранцы, беженцы, мигранты).

Сообщается, что по результатам совещания вице-премьер поручил создать рабочую группу с участием ведущих языковедов и практикующих преподавателей, которая к концу года обобщит все существующие подходы и выработает единый стандарт для составления сертификационного экзамена по украинскому языку как второго иностранного.