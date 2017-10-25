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    Общество

    Проживающих в Украине поляков заверили в обучении на родном языке

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (258)

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    В декларации, подписанной руководителями министерств образования двух стран, говорится, что польские дети в Украине будут учить польский язык без изменений.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 25 окт – РИА Новости Украина. Министр народного образования Польши Анна Залевская сообщила, что проживающие в Украине поляки смогут обучаться на родном языке, говорится в декларации, подписанной руководителями министерств образования двух стран.

    Она продемонстрировала соответствующий документ.

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
    Языковый вопрос образования. Ждем решения Венецианской комиссии

    "Польские дети в Украине будут учить польский язык без изменений", — сказала журналистам Залевская.

    Она пояснила, что в соответствии с декларацией "лица, принадлежащие к украинскому национальному меньшинству, проживающие в Польше, имеют гарантию обучения на родном языке и изучения данного языка". "Польское меньшинство в Украине также имеет гарантированные условия для изучения родного языка и обучения на родном языке равнозначно с обучением на государственном языке", — добавила министр.

    Читайте также: Польша — Украина: детали и последствия скандала с углем Донбасса

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. 

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