Проживающих в Украине поляков заверили в обучении на родном языке

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости Украина. Министр народного образования Польши Анна Залевская сообщила, что проживающие в Украине поляки смогут обучаться на родном языке, говорится в декларации, подписанной руководителями министерств образования двух стран.

Она продемонстрировала соответствующий документ.

"Польские дети в Украине будут учить польский язык без изменений", — сказала журналистам Залевская.

Она пояснила, что в соответствии с декларацией "лица, принадлежащие к украинскому национальному меньшинству, проживающие в Польше, имеют гарантию обучения на родном языке и изучения данного языка". "Польское меньшинство в Украине также имеет гарантированные условия для изучения родного языка и обучения на родном языке равнозначно с обучением на государственном языке", — добавила министр.

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В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.