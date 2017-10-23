Dagbladet: Украина, страна в которой никто не говорит на одном языке

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Самый известный диссидент-интеллектуал в "коммунистической" тогда Восточной Европе Вацлав Гавел — человек, которому Нобелевский комитет по большой ошибке не дал премию мира, вечная память этому беспокойному заядлому курильщику — сказал в свое время: "Мы — всего лишь десять миллионов чехов. И мы очень хорошо это знаем", — напоминает в статье для Dagbladet норвежский писатель и журналист Мортен Странд.

"Писатель Гавел имел в виду, что чехи — небольшая с точки зрения языка часть Европы — должны беречь свой язык. Он сказал это как президент страны, а не как пишущий диссидент. Потому что язык является главным признаком нации, он — средство, скрепляющее ее. Это знают в Чехии, где доминирующим языком в ее столице Праге 100 лет назад был немецкий, а не чешский язык", — продолжает автор публикации.

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"И это знают в Украине, где русский язык был полностью доминирующим языком в столице Киеве 100 лет назад, а в центре города и сегодня говорят в равной степени на русском и на украинском. И когда президент Петр Порошенко в конце сентября подписал новый закон, согласно которому единственным языком, на котором после пятого класса должно проходить обучение, является украинский, в стране возникли трения", — отмечает норвежский журналист.

"Они возникли, потому что Украина — страна, где русский является родным языком для большинства населения значительных районов страны, и где границы страны после Второй мировой войны были установлены Иосифом Сталиным, болезненно желавшим экспансии и реванша. Это означает, что на западе страны проживают много представителей таких национальных меньшинств, как венгры, румыны и поляки", — пишет Мортен Странд.

"И теперь эти языковые меньшинства, активно поддерживаемые своими соответственно "родными странами", протестуют в Украине. Большинство Парламентской ассамблеи Совета Европы тоже настроено очень критично по отношению к новому украинскому закону о языке. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, где страны ЕС Венгрия, Румыния и Польша, которые обычно поддерживали Украину в ЕС, будут протестовать против нового украинского закона о языке", — напомнил автор статьи.

"В Украине очень хорошо знают, что язык является главным признаком нации. После революции 2014 года планы лишить русский язык статуса официального языка были для большой части населения Крыма и Восточной Украины главной причиной возникновения желания воссоединиться с Россией. Там русский язык является доминирующим, и большинство населения в Крыму и значительная часть жителей востока Украины хотят, чтобы он по-прежнему оставался таким", — полагает норвежский журналист.

"Но для правительства в Киеве язык тоже является основой создания нации. Проблема заключается в том, что Украина расколота по национальному признаку. Украина как государство возникла поздно по сравнению с другими государствами Европы. Когда большинство европейских государств получили свободу после Первой мировой войны и падения российской, австро-венгерской и оттоманской империй, Украина спотыкалась о свои внутренние противоречия и расставленные соседями растяжки. Лишь после распада Советского Союза Украина получила национальную свободу", — пишет Мортен Странд.

"Мятежник, художник и поэт Тарас Шевченко в 19 веке своими произведениями на украинском языке внес свой вклад в создание украинской нации. Но литература как инструмент создания нации в Украине является очень парадоксальным явлением. Дело в том, что лучшие писатели страны писали на русском, а не на украинском языке. При этом украинские писатели так писали правду о русском самодовольстве, что Россия сотрясалась от смеха и плакала от отчаяния, читая о своей собственной жизни", — продолжает автор статьи.

"В 19 веке украинец Николай Гоголь в своем главном произведении "Мертвые души" описал коррупцию и показал самодовольство и комическую глупость дворянства. В 20 веке Михаил Булгаков разоблачал в романе "Мастер и Маргарита" безумие сталинизма. Он, правда, считал себя русским, но был жителем Киева, где его отец и дед были известными теологами. Поэтому украинское происхождение Булгакова — тема сложная", — отметил норвежский журналист.

"Язык — главное средство, цементирующее единство народа. Он создает идентичность нации. Но когда Украина пытается сбросить с себя свою русскую историю, она теряет собственную. И богатая литература, в частности, подтверждает, что именно это и происходит", — полагает Мортен Странд.