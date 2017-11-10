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    Рост языковых квот. Нацсовет оштрафовал первую радиостанцию

    (обновлено: )24905
    Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на радиостанцию "Люкс ФМ" в размере 5% общей сумы лицензионного сбора, то есть 50,5 тысячи гривен.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Радиостанцию Люкс" за невыполнение закона о 30-процентной квоте на украинский язык и музыку в эфире, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
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    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. С 8 ноября этого года квоты на украинские песни выросли до 30%. С момента повышения квот это первый штраф в отношении радиовещателя.

    "Решением Национального совета по результатам внеплановой проверки на "Радиокомпании Люкс", город Киев (позывные "Люкс ФМ"), наложен штраф за несоблюдение требований законодательства об обязательной доле звучания в эфире песен на украинском языке", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, на радиостанцию наложили штраф в размере 5% общей сумы лицензионного сбора, то есть 50,5 тысячи гривен.

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