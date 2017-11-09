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    Общество

    Раде предложили принять закон об обязательном украинском языке

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    Депутаты в законопроекте предлагают создать специальную "языковую комиссию" и подконтрольных ей языковых инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка, а также ввести должность уполномоченного по его защите.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко призвала парламент принять законопроект о государственном языке, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

    фото из открытых источников
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    "Несмотря на сдвиги в нескольких отраслях, украинцы до сих пор ощущают на каждом шагу мощное давление русификации — от телевидения до сферы услуг. Поэтому государственная власть должна наконец сделать еще один, самый важный шаг — отменить русификаторский закон Кивалова-Колесниченко (об официальном использованию русского языка — ред.) и принять системный закон о государственном языке", — написала Гопко на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с Днем украинского языка и письменности.

    Депутаты в законопроекте предлагают создать специальную "языковую комиссию" и подконтрольных ей языковых инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка, а также ввести должность уполномоченного по его защите. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка и штрафовать за "публичное унижение или презрение" к нему.

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
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    В случае принятия этого документа автоматически будет отменен действующий закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

    В июне в Раде был зарегистрирован законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина будет защищать украинский язык, "не нарушая прав других языков", несмотря на то, что сегодня языковый вопрос остается объектом спекуляций.

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