Медведчук о законе о государственном языке: усилит раскол общества

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Принятие закона о государственном языке только усилит раскол в обществе и приведет к эскалации агрессии, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после принятия закона об образовании следующим шагом на пути украинизации должен стать документ о государственном языке. Такой документ ранее был внесен в парламент, в нем прописано, что украинский язык является единственным государственным языком и должен применяться во всех сферах в государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Он также вводит требование обязательного владения государственным языком при получении украинского гражданства.

"В псевдопатриотическом угаре, который сам Вятрович гордо именует "процессом украинизации", директор Украинского института национальной памяти анонсирует и принятие закона о государственном языке. Последствия принятия этого закона можно спрогнозировать уже сейчас: новые линии раскола, новые очаги противостояния, новый виток эскалации агрессии в обществе", — приводит комментарий Медведчука его пресс-служба.

В январе в Раду было внесено несколько вариантов "языковых" законов. Все они подразумевали повышение статуса украинского языка как государственного. Но депутаты не достигли консенсуса, и законы не были приняты.

В 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. В 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.