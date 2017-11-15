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15.11.201719:01
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    Фотоленты

    Главные события 15 ноября в фотографиях

    (обновлено: )102
    В Донбассе подорвалось авто с полицейскими
    Последствия мощного ливня в Греции
    Землетрясение в Южной Корее
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Памятник Ленину в Киеве
    Юлия Тимошенко на съезде Батькивщины
    Уборка на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве
    Виталий Кличко общается с протестующими против застройки на месте Сенного рынка в Киеве
    Выставка к 100-летию УНР
    Владимир Гройсман и Йоханнес Хан
    В Донбассе подорвалось авто с полицейскими
    В Донбассе подорвалось авто с полицейскими
    Вячеслав Аброськин в Facebook
    Последствия мощного ливня в Греции
    Последствия мощного ливня в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Землетрясение в Южной Корее
    REUTERS Yonhap via REUTERS
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Janis Skapars/TVNET
    Памятник Ленину в Киеве
    Памятник Ленину в Киеве
    iloveobolon.kiev.ua
    Юлия Тимошенко на съезде Батькивщины
    Юлия Тимошенко на съезде "Батькивщины"
    УНИАН Синиця Олександр
    Уборка на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве
    Уборка на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве
    УНИАН Михаил Маркив
    Виталий Кличко общается с протестующими против застройки на месте Сенного рынка в Киеве
    Виталий Кличко общается с протестующими против застройки на месте Сенного рынка в Киеве
    УНИАН Андрей Скакодуб
    Выставка к 100-летию УНР
    В Киеве открылась выставка к 100-летию УНР
    УНИАН Владимир Гонтар
    Владимир Гройсман и Йоханнес Хан
    В Киеве состоялась встреча премьер-министра Владимира Гройсмана и еврокомиссара Йоханнеса Хана
    УНИАН Владислав Мусиенко

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    В Донбассе подорвалось авто с полицейскими

    В Киеве началась подготовка к празднованию годовщины Евромайдана. На Аллее Героев Небесной сотни проведена уборка.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом.

    В Киеве на пустыре в Оболонском районе обнаружен заброшенный памятник Ленину — последний на территории столицы.

    Центр Киева днем 15 ноября был заблокирован в связи с несколькими акциями протеста. Под   Радой прошла акция против оператора лотерей МСЛ, под Кабмином протестовали жертвы недобросовестных застройщиков.

    В столице Латвии Риге прошла церемония прощания с сатириком и юмористом Михаилом Задорновым. Он был похоронен в Юрмале возле могилы своего отца.

    Служебный автомобиль Нацполиции Украины подорвался на мине в районе поселка Гнутово в Донецкой области, один полицейский погиб, двое получили ранения и были госпитализированы.

    Смотрите также: Дерзкое ограбление в Киеве. Трое в масках отобрали сумку со $100 тысяч

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