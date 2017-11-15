Главные события 15 ноября в фотографиях

В Киеве началась подготовка к празднованию годовщины Евромайдана. На Аллее Героев Небесной сотни проведена уборка.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом.

В Киеве на пустыре в Оболонском районе обнаружен заброшенный памятник Ленину — последний на территории столицы.

Центр Киева днем 15 ноября был заблокирован в связи с несколькими акциями протеста. Под Радой прошла акция против оператора лотерей МСЛ, под Кабмином протестовали жертвы недобросовестных застройщиков.

В столице Латвии Риге прошла церемония прощания с сатириком и юмористом Михаилом Задорновым. Он был похоронен в Юрмале возле могилы своего отца.

Служебный автомобиль Нацполиции Украины подорвался на мине в районе поселка Гнутово в Донецкой области, один полицейский погиб, двое получили ранения и были госпитализированы.

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