Снова трясет. У побережья Южной Кореи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи, сообщило южнокорейское метеорологическое управление.

Землетрясение произошло в 14.29 (7.29 по Киеву). Ему предшествовали два подземных толчка магнитудой 2,2 и 2,6. После землетрясения зафиксировано несколько афтершоковых толчков, магнитуда которых не превысила 3,6.

Как сообщает агентство Ренхап, толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров. Пожарная охрана сообщает о четверых пострадавших в результате землетрясения и о повреждениях в 17 зданиях.

Энергетическая компания Korea Hydro&Nuclear Power заявила, что шесть ее реакторов, которые находятся в городе Кёнджу в 45 километрах от эпицентра землетрясения, работают в штатном режиме.

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака, жертвами которого стали по меньшей мере 445 человек.