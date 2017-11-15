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    Фотоленты

    Снова трясет. У побережья Южной Кореи произошло землетрясение

    (обновлено: )48
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    Землетрясение в Южной Корее
    REUTERS Yonhap via REUTERS
    Землетрясение в Южной Корее
    Yonhap via REUTERS
    Землетрясение в Южной Корее
    REUTERS News1 via REUTERS
    Землетрясение в Южной Корее
    str / YONHAP / AFP
    Землетрясение в Южной Корее
    str / YONHAP / AFP
    Землетрясение в Южной Корее
    str / YONHAP / AFP
    Землетрясение в Южной Корее
    str / YONHAP / AFP

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    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи, сообщило южнокорейское метеорологическое управление.

    Землетрясение в Иране
    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP
    Последствия землетрясения в Иране: разрушенные дома и сотни погибших

    Землетрясение произошло в 14.29 (7.29 по Киеву). Ему предшествовали два подземных толчка магнитудой 2,2 и 2,6. После землетрясения зафиксировано несколько афтершоковых толчков, магнитуда которых не превысила 3,6.

    Как сообщает агентство Ренхап, толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров. Пожарная охрана сообщает о четверых пострадавших в результате землетрясения и о повреждениях в 17 зданиях.

    Энергетическая компания Korea Hydro&Nuclear Power заявила, что шесть ее реакторов, которые находятся в городе Кёнджу в 45 километрах от эпицентра землетрясения, работают в штатном режиме.

    Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака, жертвами которого стали по меньшей мере 445 человек.

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