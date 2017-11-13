Последствия землетрясения в Иране: разрушенные дома и сотни погибших

Число пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана, где погибли более 300 человек, достигло 3950 человек, сообщило агентство Tasnim.

В свою очередь управление медицинской службы провинции Керманшах, по которому ударила стихия, сообщило, что число жертв землетрясения составляет 328 человек. Наибольшее число погибших было зафиксировано городском округе Саре-Поле-Зохаб — 236 человек.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выразив соболезнования в связи с произошедшим, приказал военным оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения на западе страны и помочь в ликвидации его последствий.