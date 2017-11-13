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    В мире

    Число жертв землетрясения в Иране резко возросло

    (обновлено: )34
    Жертвами мощного и разрушительного землетрясения стали 445 человек, еще около 7,1 тысячи получили ранения разной степени тяжести.
    Землетрясение в Иране
    POURIA PAKIZEH / ISNA / AFP

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Число жертв мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 445, еще около 7,1 тысячи человек были ранены, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официальные данные.

    Землетрясение в Иране
    POURIA PAKIZEH / ISNA / AFP
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    Ранее сообщалось о 407 погибших и 6,7 тысячи пострадавших.

    Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

    Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

    Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

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