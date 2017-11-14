Мировые тренды: переписка Трампа-младшего, жизнь после землетрясения

POURIA PAKIZEH / ISNA / AFP

РИА Новости Украина

Самое смертоносное землетрясение

Многие мировые СМИ продолжают следить за последствиями мощного землетрясения, которое произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Газета USA Today пишет о том, что количество жертв превысило 400 человек, а ранения получили более семи тысяч.

Как сообщает газета Telegraph, это землетрясение стало "самым смертоносным" за 2017 год. Иранское правительство мобилизовало армию, вооруженные формирования и бойцов элитного иранского подразделения КСИР, чтобы помочь ликвидировать последствия катастрофы.

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Региональные СМИ отмечают, что во вторник на место трагедии отправится антикризисная команда, чтобы помочь пострадавшим и их близким "приобрести навыки по преодолению эмоциональных потрясений". Кроме того, пострадавшие смогут получать бесплатные психологические консультации в течение одного года.

Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP Землетрясение в Иране

Издание Independent добавляет, что в иранской провинции Керманшах был объявлен трехдневный траур по жертвам этого разрушительного землетрясения. Кроме того, власти страны объявили 14 ноября национальным днем траура по погибшим.

Переписка Трампа-младшего с WikiLeaks

Мировые СМИ (Guardian, New York Times, Washington Post, Daily Mail, Mirror) пишут о том, что сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, переписывался с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks во время предвыборной кампании в США.

По данным СМИ, WikiLeaks писали Трампу-младшему личные сообщения в Twitter. Так, 20 сентября 2016 года Трампу-младшему написали, что некий политический фонд, распространяющий слухи о "связи Трампа с Россией", в прошлом занимался поддержкой войны в Ираке. Трамп-младший ответил на это: "Не под запись: я не знаю, кто это, но спрошу".

В другой раз сайт предложил Трампу-младшему прокомментировать или распространить цитату от выдвиженца Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника.

"Мы это уже сделали сегодня. Потрясающе, как ей это сходит с рук", — ответил Трамп-младший.

Другие сообщения WikiLeaks включали требование к Трампу-младшему предоставить налоговую декларацию отца, предложение оспорить результаты выборов как сфальсифицированные, а также предложение попросить Австралию назначить Ассанжа послом в США.

"Дональд Трамп-младший не отвечал на многие сообщения…, но он предупредил старших советников его отца, включая Джареда Кушнера", — пишет Washington Post.

Также издание приводит слова адвоката Трампа-младшего, который назвал переписку с WikiLeaks "безобидной".

Mirror обращает внимание на то, что Дональд Трамп-старший написал о взломанной электронной почте председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты через 15 минут после того, как в WikiLeaks попросили о помощи у его сына.

Домогательства и политика

Ранее республиканца Роя Мура обвинила в сексуальных домогательствах жительница США, рассказав, что политик приставал к ней, когда ей было всего 14 лет.

Газета USA Today сообщает, что еще одна женщина заявила о домогательствах со стороны республиканца, на тот момент ей было 16 лет.

"Он припарковал машину в неосвещенном месте, было темно и вокруг никого не было, я испугалась и спросила его, что он делает", — приводит газета слова потерпевшей.

"Я думала, что он меня изнасилует… Я вырывалась, боролась с ним и умоляла его остановиться, в какой-то момент он сдался", — рассказывает она.

Газета New York Times добавляет, что это обвинение в сексуальных домогательствах в адрес республиканца стало уже пятым по счету и этот инцидент является самым "жестоким" из всех.

Газета Washington Post пишет о том, что в понедельник лидеры республиканцев из Сената провели срочную кампанию, чтобы заставить Мура выйти из гонки за должность сенатора штата.

Республиканцы заявили, что он "не подходит для службы" и угрожают лишить его членства в конгрессе в том случае, если Мур все же выиграет выборы.

Расследование дела Клинтон

Министерство юстиции США в понедельник объявило о том, что прокуроры обсуждают, стоит ли назначать специального прокурора для изучения дела Хиллари Клинтон. Обсуждение появилось на фоне новых сообщений в СМИ о том, что при заключении урановой сделки с РФ в 2013 году были совершены коррупционные преступления.

Газета New York Times отмечает, что прокуроры рассмотрят утверждения о том, что пожертвования в фонд Клинтон могут быть связаны с решением "разрешить продажу урана российскому ядерному агентству".

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Издание Hill пишет, что министерство юстиции также в настоящее время расследует ряд вопросов, связанных с разоблачением некоторых американцев, которое будет проводить разведка совместно с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, занимавшимся расследованием частного почтового сервера Клинтон.

Huff Post добавляет, что назначение специального прокурора будет рассматриваться как мера для успокоения президента Дональда Трампа, который долго критиковал генерального прокурора министерства Джеффа Сешнса и недавно публично выразил разочарование традиционным расколом между Белым домом и министерством юстиции.