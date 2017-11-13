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    Число жертв землетрясения в Иране превысило 350 человек - СМИ

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    Источник в Красном полумесяце Ирана рассказал, что не менее 350 человек погибли из-за землетрясения, ранены около 4 тысяч, эти цифры будут расти.
    Землетрясение в Иране
    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Источник в Красном полумесяце Ирана сообщил РИА Новости о не менее 350 погибших в результате землетрясения в стране, ранены около 4 тысяч человек.

    Землетрясение в Иране
    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP
    Последствия землетрясения в Иране: разрушенные дома и сотни погибших

    Ранее сообщалось о 328 жертвах.

    Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Израиле и Азербайджане.

    "По новым подсчетам, 350 человек погибли из-за землетрясения, ранены около 4 тысяч. Эти цифры могут увеличиться, так как продолжаются работы по разбору завалов", — заявил источник.

    В Ираке землетрясение унесло жизни восьми человек, пострадали не менее 425, сообщило отделение организации Красный полумесяц в Ираке. Министерство здравоохранения Ирака в свою очередь заявило о семи погибших в Иракском Курдистане и 535 пострадавших на всей территории страны. Больше всего в Ираке при землетрясении пострадала провинция Сулеймания в автономном регионе Иракский Курдистан.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выразив соболезнования в связи с произошедшим, приказал военным в понедельник оказать помощь пострадавшим и помочь в ликвидации последствий землетрясения.

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