Уцелел. В Киеве нашли памятник Ленину

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева на Минском массиве обнаружен невредим памятник Ленину.

Он находится на территории бывшего тепличного хозяйства, через которое должна проходить Кольцевая дорога до улицы Богатырской. Там сейчас проходят подготовительные работы, во время которых была демонтирована часть сооружений бывшего хозяйства. Но памятник Ленину строители почему-то оставили, информирует сообщество "Я люблю Оболонь".

iloveobolon.kiev.ua Памятник Ленину в Киеве

Как считалось, последний памятник Ленину в Киеве было демонтировано 12 мая 2017 в Голосеевском районе столицы. Но, как оказалось, он не был последним.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину.