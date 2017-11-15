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15.11.201712:57
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    Фотоленты

    Против лотерей и за доступное жилье. Центр Киева в митингах

    Тема:

    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (355)

    (обновлено: )204
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против лотерей 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Кабинетом Министров 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под ВР 15 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Под Верховной Радой прошла акция против оператора лотерей — компании "МСЛ". Активисты держали плакаты "Стоп МСЛ" и "МСЛ убивает украинцев".

    Под Кабинетом министров прошел митинг инвесторов в строительство жилья. Они требовали от правительства защитить их права в судебных спорах против застройщиков-аферистов.

    На улице Грушевского продолжает функционировать палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили, которые объявили бессрочную акцию и требуют принять закон об Антикоррупционном суде и импичменте президента. Среди требований протестующих — продажа Петром Порошенко своего бизнеса.

    Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве с участием высокопоставленного чиновника МВД

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