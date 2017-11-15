Против лотерей и за доступное жилье. Центр Киева в митингах

Под Верховной Радой прошла акция против оператора лотерей — компании "МСЛ". Активисты держали плакаты "Стоп МСЛ" и "МСЛ убивает украинцев".

Под Кабинетом министров прошел митинг инвесторов в строительство жилья. Они требовали от правительства защитить их права в судебных спорах против застройщиков-аферистов.

На улице Грушевского продолжает функционировать палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили, которые объявили бессрочную акцию и требуют принять закон об Антикоррупционном суде и импичменте президента. Среди требований протестующих — продажа Петром Порошенко своего бизнеса.

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