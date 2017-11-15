Кабмин решил, как Украина отпразднует годовщину Евромайдана

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Кабмин на заседании 15 ноября утвердил план празднования в 2017 году годовщины Евромайдана, сообщила пресс-служба правительства.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы, посвященный годовщине начала акций протеста в 2013 году.

План предусматривает, что 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, духовенства и участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, а также участников военной операции в Донбассе.

В ноябре-декабре будут проведены круглые столы, лекции и дискуссии о массовых акциях протеста в Украине в 2013-2014 годах. Также состоятся тематические выставки, вечера и другие художественные мероприятия.

Накануне Верховная Рада приняла закон, которым предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана, пострадавшим на акциях протеста с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.