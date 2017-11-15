В центре польского города начали разбирать памятник Красной армии

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Памятник благодарности Красной армии начали разбирать в центре польского Щецина, сообщает агентство РАР.

Ранее решение о демонтаже памятника принял городской совет Щецина. За это решение проголосовали 23 человека, а против – 3.

"Демонтаж колонны и основания цоколя будет длиться около недели", — говорится в сообщении.

В настоящее время памятник огорожен и ведутся подготовительные работы к его сносу. Сам снос будет разделена на два этапа: демонтаж колонн, а также демонтаж основания цоколя.

Поясняется, что барельефы и скульптурные элементы памятника будут перенесены на центральное кладбище Щецина.

Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в память о советских солдатах, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу текущей осенью. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.