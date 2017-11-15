КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Мариуполе демонтировали в среду памятник городам-героям Великой Отечественной войны, что вызвало скандал с местными жителями, сообщает городской портал 0629.com.ua.

Процесс демонтажа контролировал председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин. Он пояснил жителям, что старый памятник сносят, чтобы впоследствии заменить его новым, который также будет посвящен городам-героям, кроме того, планируется разбить аллею с цветами.

0629.com.ua В Мариуполе со скандалом демонтировали советский памятник

"Металлические конструкции прогнили. Памятник может упасть в любой момент и представляет опасность для окружающих, поэтому было принято решение его демонтировать", — приводит портал слова Очеретина.

Он заверил протестующих, что новый памятник будет установлен в течение полугода, при этом вся символика будет сохранена. Председатель Левобережной районной администрации подчеркнул, что в этом решении нет политической составляющей.

Возмущенные местные жители устроили акцию протеста против сноса памятника, назвав демонтаж актом вандализма. Жители города сообщили, что не нужно трогать памятник вообще. Они опасаются, что на его месте поставят мемориал лидеру украинских националистов Симону Петлюре или лидеру "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) Степану Бандере.

0629.com.ua В Мариуполе со скандалом демонтировали советский памятник

По данным издания, нашлись также люди, которые поддержали демонтаж. На месте демонтажа памятника находились правоохранители.

На пересечении проспектов Победы и Свободы в Левобережном районе Мариуполя в парке Победы была создана Аллея городов-героев Великой Отечественной войны, которую открывает оригинальный памятник с названиями, флагами и гербами городов-героев — Керчи, Киева, Минска, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Смоленска, Тулы, крепости-героя Бреста, Ленинграда, Одессы, Севастополя и Волгограда.

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Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину.

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.