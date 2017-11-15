Сотни рижан пришли проститься с Михаилом Задорновым

Сотни человек пришли в храм Александра Невского, чтобы проститься с Задорновым. Люди несут цветы. Очередь растянулась на десятки метров. Рядом с храмом дежурит полиция.

На церемонию приехал мэр Риги Нил Ушаков. Проходящие мимо горожане спрашивают, куда выстроилась такая очередь, и удивляются, что Задорнова отпевают именно здесь. Также к храму подъехала машина скорой помощи, из здания вывели двух женщин, которым стало плохо. Кроме того, медицинская помощь понадобилась мужчине, стоявшему в очереди. Замечено много известных в латвийском обществе людей и журналистов, в том числе российских СМИ, сообщает Спутник.Латвия.

После окончания отпевания тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля артиста.

Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

В начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.