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    Культура

    Отпевание Михаила Задорнова проходит в Риге

    (обновлено: )19810
    В церкви Александра Невского проходит отпевание, после чего тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с могилой отца.
    Прощание с Михаилом Задорновым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Отпевание юмориста и сатирика Михаила Задорнова началось в храме Александра Невского в Риге 15 ноября.

    Прощание с Михаилом Задорновым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появились кадры прощания с Михаилом Задорновым

    В церкви Александра Невского проходит отпевание, после чего тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля артиста.

    Храм Александра Невского находится на главной рижской улице — Бривибас. Отпевание проходит по православному обряду.

    Сотни человек пришли в храм Александра Невского, чтобы проститься с Задорновым. Люди несут цветы. Очередь растянулась на десятки метров. Рядом с храмом дежурит полиция.

    На выходных в одной из подмосковных клиник состоялось прощание с сатириком. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позднее поклонников пустили проститься с любимым артистом.

    Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

    В начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.

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