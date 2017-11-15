Отпевание Михаила Задорнова проходит в Риге

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Отпевание юмориста и сатирика Михаила Задорнова началось в храме Александра Невского в Риге 15 ноября.

В церкви Александра Невского проходит отпевание, после чего тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля артиста.

Храм Александра Невского находится на главной рижской улице — Бривибас. Отпевание проходит по православному обряду.

Сотни человек пришли в храм Александра Невского, чтобы проститься с Задорновым. Люди несут цветы. Очередь растянулась на десятки метров. Рядом с храмом дежурит полиция.

На выходных в одной из подмосковных клиник состоялось прощание с сатириком. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позднее поклонников пустили проститься с любимым артистом.

Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

В начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.