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    В Риге закрыли библиотеку, которую спонсировал Задорнов

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    Библиотека прекратила свое существование, так как Михаил Задорнов, которому был поставлен онкологический диагноз, больше не мог содержать библиотеку из-за дорогостоящего лечения.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Библиотека имени Николая Задорнова, которая несколько лет проработала в Риге, была закрыта после того, как стало известно о болезни Михаила Задорнова, который ее финансировал, сообщил РИА Новости осведомленный источник в учреждении.

    Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Задорнов. Справка

    Библиотека прекратила свое существование около года назад. Михаил Задорнов, которому был поставлен онкологический диагноз, больше не мог содержать библиотеку, потому что значительная часть средств уходила на лечение.

    "Денег искали у кого только можно, никто не дал… Рижская Дума тоже отказала", — рассказал собеседник агентства.

    Библиотека открылась 5 декабря 2009 года, в день 100-летнего юбилея писателя Николая Задорнова, при поддержке бизнесмена Игоря Малышкова и Алексея Шейнина, на тот момент одного из главных акционеров издательского дома "Петит".

    Николай Задорнов (1909—1992) — русский советский писатель и сценарист. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии второй степени. Отец сатирика Михаила Задорнова.

    К 2012 году число читателей выросло до 5500 человек, а книжный фонд превысил 50 000 экземпляров. Библиотека закрылась в 2016 году, после того как стало известно о болезни Михаила Задорнова.

    Михаил Задорнов скончался в пятницу. Ему было 69 лет.

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