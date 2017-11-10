В Риге закрыли библиотеку, которую спонсировал Задорнов

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Библиотека имени Николая Задорнова, которая несколько лет проработала в Риге, была закрыта после того, как стало известно о болезни Михаила Задорнова, который ее финансировал, сообщил РИА Новости осведомленный источник в учреждении.

Библиотека прекратила свое существование около года назад. Михаил Задорнов, которому был поставлен онкологический диагноз, больше не мог содержать библиотеку, потому что значительная часть средств уходила на лечение.

"Денег искали у кого только можно, никто не дал… Рижская Дума тоже отказала", — рассказал собеседник агентства.

Библиотека открылась 5 декабря 2009 года, в день 100-летнего юбилея писателя Николая Задорнова, при поддержке бизнесмена Игоря Малышкова и Алексея Шейнина, на тот момент одного из главных акционеров издательского дома "Петит".

Николай Задорнов (1909—1992) — русский советский писатель и сценарист. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии второй степени. Отец сатирика Михаила Задорнова.

К 2012 году число читателей выросло до 5500 человек, а книжный фонд превысил 50 000 экземпляров. Библиотека закрылась в 2016 году, после того как стало известно о болезни Михаила Задорнова.

Михаил Задорнов скончался в пятницу. Ему было 69 лет.