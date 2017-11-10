Лучшие шутки Михаила Задорнова

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Российский писатель-сатирик, драматург и юморист Михаил Задорнов умер 10 ноября на 70-м году жизни.

Осенью 2016 года у Задорнова был диагностирован рак головного мозга, после чего сатирик проходил лечение в зарубежных клиниках.

Задорнов запомнился критикой западного образа жизни, шутками над "нашим человеком" и любительскими исследованиями этимологии русских слов.

РИА Новости Украина собрало самые яркие высказывания юмориста.

Шутки о "нашим человеке"

"Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли".

"Только русский человек, если ему разрешить делать все что угодно, не будет делать ничего вообще".

"Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть?"

"Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…"

"Только в России дерущиеся люди могут побить вместе того, кто хочет их разнять".

Шутки об американцах

"В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича "Черный квадрат". Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием "Афроквадрат".

"По всей России вывески на английском: "Шоп", "Фут", "Хот-дог", "Перловка-трейдинг".

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"Интересно, почему американцы показывают средний палец, а русские — руку по локоть?"

"Американец думает на ходу, немец — стоя, англичанин — сидя, а русский — потом".

Шутки о мужчинах и женщинах

""Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?"

"Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме".

"Говорят, женщины любят ушами. Можно себе представить, как бы повезло крокодилу Гене, если бы Чебурашка был женщиной".

"Настоящий защитник Отечества должен праздновать свой праздник с 23 февраля по 9 мая".