Умер легендарный юморист Михаил Задорнов

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Известный юморист и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщила в пятницу телеведущая Регина Дубовицкая.

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", — приводит ее слова агентство "Москва".

Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания.

В октябре 2016 года Задорнов был госпитализирован. В начале того же месяца сатирик сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь американского, образа жизни и культуры.

Ранее власти Украины в рамках санкций против РФ внесли в список персон нон грата 14 российских артистов. Так, в список попала и Михаил Задорнов. Сам он назвал решение "бесплатным пиаром".

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