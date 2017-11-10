Михаил Задорнов. Справка

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. 10 ноября известный юморист и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.

Сообщения о его смерти подтвердила ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая.

В 2016 году у Задорнова был диагностирован рак мозга. Он проходил длительное лечение зарубежом.

Справка

Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале.

В 1974 году окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик. В 1974—1978 годах работал в том же институте на кафедре 204 "Авиационно-космическая теплотехника" инженером, затем ведущим инженером.

Начал публиковаться в 1974 году.

В 1970—1980-е годы Задорнов — художественный руководитель, режиссёр-постановщик и актёр студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Объехал многие всесоюзные стройки, награждён премией Ленинского комсомола.

В 1984—1985 годах — заведующий отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

На телеэкранах впервые появился в 1982 году с монологом "Письмо студента домой". Популярность к Задорнову пришла в 1984 году, когда он прочитал свой рассказ "Девятый вагон".

Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а начиная с конца 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения.

С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери".

31 декабря 1991 года Задорнов обратился с телеэкранов к жителям России вместо главы государства.

Во многих своих произведениях и выступлениях Задорнов критиковал США, высмеивал образ жизни американцев.

С 2006 года со сцены начал зачитывать свои любительские этимологические очерки о происхождении русских слов.

Михаил Задорнов являлся членом Союза писателей России. Автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы.

В начале октября 2016 года стало известно о том, что Задорнов болен раком головного мозга. Он был госпитализирован в Москве после того, как ему стало плохо во время концерта.

В ноябре 2016 года в берлинской клинике "Шарите" Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике.

Интересные факты:

Известно, что Задорнов был дружен с первым президентом России Борисом Ельциным, регулярно играл с ним в теннис.

В декабре 2009 года Михаил Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца, Николая Задорнова. Библиотека объявлена общедоступной и бесплатной.

За свой счет в 2010 году открыл памятник няне А. С. Пушкина Арине Родионовне.

Вывел на большую эстраду артиста и пародиста Максима Галкина.