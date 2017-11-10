Михаил Задорнов. Справка

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. 10 ноября известный юморист и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.
Сообщения о его смерти подтвердила ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая.
В 2016 году у Задорнова был диагностирован рак мозга. Он проходил длительное лечение зарубежом.
Справка
Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале.
В 1974 году окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик. В 1974—1978 годах работал в том же институте на кафедре 204 "Авиационно-космическая теплотехника" инженером, затем ведущим инженером.
Начал публиковаться в 1974 году.
В 1970—1980-е годы Задорнов — художественный руководитель, режиссёр-постановщик и актёр студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Объехал многие всесоюзные стройки, награждён премией Ленинского комсомола.
В 1984—1985 годах — заведующий отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
На телеэкранах впервые появился в 1982 году с монологом "Письмо студента домой". Популярность к Задорнову пришла в 1984 году, когда он прочитал свой рассказ "Девятый вагон".
Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а начиная с конца 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения.
С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери".
31 декабря 1991 года Задорнов обратился с телеэкранов к жителям России вместо главы государства.
Во многих своих произведениях и выступлениях Задорнов критиковал США, высмеивал образ жизни американцев.
С 2006 года со сцены начал зачитывать свои любительские этимологические очерки о происхождении русских слов.
Михаил Задорнов являлся членом Союза писателей России. Автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы.
В начале октября 2016 года стало известно о том, что Задорнов болен раком головного мозга. Он был госпитализирован в Москве после того, как ему стало плохо во время концерта.
В ноябре 2016 года в берлинской клинике "Шарите" Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике.
Интересные факты:
Известно, что Задорнов был дружен с первым президентом России Борисом Ельциным, регулярно играл с ним в теннис.
В декабре 2009 года Михаил Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца, Николая Задорнова. Библиотека объявлена общедоступной и бесплатной.
За свой счет в 2010 году открыл памятник няне А. С. Пушкина Арине Родионовне.
Вывел на большую эстраду артиста и пародиста Максима Галкина.