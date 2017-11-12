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    Появились фото прощания с Михаилом Задорновым

    (обновлено: )70
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди пришли проститься с сатириком Михаилом Задорновым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди выходят с территории клиники "Медси" в Московской области, где проходит церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым (церемония проходит в закрытом режиме).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди выходят с территории клиники "Медси" в Московской области, где проходит церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым (церемония проходит в закрытом режиме).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди у клиники "Медси" в Московской области, пришедшие проститься с сатириком Михаилом Задорновым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди пришли проститься с сатириком Михаилом Задорновым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди у клиники "Медси" в Московской области, пришедшие проститься с сатириком Михаилом Задорновым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди у клиники "Медси" в Московской области, пришедшие проститься с сатириком Михаилом Задорновым. По сообщению представителя семьи сатирика, прощание пройдет в закрытом режиме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Люди выходят с территории клиники "Медси" в Московской области, где проходит церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым (церемония проходит в закрытом режиме).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Михаилом Задорновым
    Телеведущая Регина Дубовицкая в автомобиле на территории клиники "Медси" в Московской области, в которой проходит церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Люди пришли проститься с сатириком Михаилом Задорновым.

    Прощание с Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, проходит в одной из Подмосковных клиник в воскресенье; проститься с сатириком пустили поклонников, передает корреспондент РИА Новости.

    Возле клиники собралось около сотни человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Не менее полутора часов им пришлось ждать за территорией больницы, поскольку изначально церемония, по желанию Задорнова, проходила в закрытом режиме.

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    "Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда", — сказал РИА Новости один из присутствующих, молодой человек по имени Михаил.

    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Остроумный и напористый. Памяти Михаила Задорнова

    Ранее семья артиста сообщила, что он будет похоронен в Латвии, согласно его последней воле.

    Семья сатирика напомнила о его ироничном отношении к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого назойливого вмешательства, поэтому они просили "не создавать суету вокруг его смерти".

    Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". В пятницу Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

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