Появились фото прощания с Михаилом Задорновым

Прощание с Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, проходит в одной из Подмосковных клиник в воскресенье; проститься с сатириком пустили поклонников, передает корреспондент РИА Новости.

Возле клиники собралось около сотни человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Не менее полутора часов им пришлось ждать за территорией больницы, поскольку изначально церемония, по желанию Задорнова, проходила в закрытом режиме.

Читайте также: Михаил Задорнов. Справка

"Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда", — сказал РИА Новости один из присутствующих, молодой человек по имени Михаил.

Ранее семья артиста сообщила, что он будет похоронен в Латвии, согласно его последней воле.

Семья сатирика напомнила о его ироничном отношении к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого назойливого вмешательства, поэтому они просили "не создавать суету вокруг его смерти".

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". В пятницу Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.