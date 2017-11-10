Остроумный и напористый. Памяти Михаила Задорнова

РИА Новости Украина

Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале и переехал в Москву, чтобы поступить в авиационный институт. Он проявил свои артистические способности еще в студенческие годы, а публиковаться начал в 1974 году. Спустя шесть лет он дебютировал в эфире с монологом "Письмо студента домой". Его миниатюры читали со сцены многие известные артисты.

В девяностые годы он был автором таких телепередач, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери". В тот же период сатирик попробовал себя в роли актера и снялся в кинофильмах "Гений (1991), "Депрессия" (1991), "Хочу вашего мужа" (1992). Также Задорнов стал автором книг "Конец света", "Не понимаю!", "Возвращение".

После сообщений о смерти Михаила Задорнова российские телеканалы меняют сетку вещания. Так, артисту будет посвящена сегодняшняя программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале Россия-1, а РЕН ТВ, чьим лицом долгое время являлся сатирик, покажет о нем документальный фильм, сообщают РИА Новости.

Неформальный лидер

"Задорнов для меня не только известный артист, это мой однокашник, мы вместе учились, участвовали в комсомольских стройках", — рассказал РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, который вместе с сатириком заканчивал МАИ.

Сенатор отметил, что характер известного артиста соответствовал его фамилии.

"Он всегда был задорным, как и его фамилия, он всегда был неформальным лидером в студенческой среде, в творческой самореализации", – сказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что в студенческие годы Задорнов руководил творческим коллективом своих однокашников.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отметила, что творчество артиста заставляло его слушателей задумываться о собственных поступках.

"Ушел из жизни человек, который 35 лет своего творчества отдал тому, чтобы мы задумывались над своими поступками, над тем, как живем", — сказала РИА Новости Карелова.

Сенатор отметила, что творчество Задорнова на протяжении этих лет менялось — менялись стиль, жанры, темы и проблемы, к которым он обращался, но оставались актуальность, юмор, острота и напористость, без которых этого артиста трудно было представить.

Пример для подражания

Российский юморист и телеведущий Владимир Винокур назвал Задорнова прекрасным писателем и хорошим другом; он признался, что хочет отогнать от себя мысль о его кончине. Не смог поверить в смерть юмориста и его коллега Геннадий Ветров.

"Сложно говорить о нем в прошедшем времени, потому что, мне кажется, он был еще очень молод. Для мужчины этот возраст — это самый пик зрелости, ему всегда было что сказать. Потому что он не просто артист, это узко, он писатель, философ, мегагалактика. Есть звезды, а он мегагалактика, человек-личность, на которого я всегда старался равняться. То, что он делал, не только меня, но и всю страну впечатляло", — сказал Ветров РИА Новости.

Он отметил, что Задорнов всегда давал ему ценные рекомендации и советы, а также не раз предлагал выступить вместе.

"Можно сказать, что он оказал сильное влияние на мое творчество, потому что мне всегда нравилось, что он делает, он всегда был в кураже, всегда глаз горел. Все, что его окружало, его радовало. Как он оценивал все через призму иронии, юмора, мне кажется, он так много сделал за свою жизнь, так много снял программ", — подчеркнул собеседник агентства.

Соболезнования родным и близким сатирика выразил и Владимир Путин.

"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова", — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам министра культуры Владимира Мединского, Задорнов любил Россию и всегда интересовался ее культурой и историей, это находило отражение в его многогранном творчестве, активной гражданской позиции и общественной деятельности.

"Человек широкой души, отзывчивый и бескорыстный, в любой момент он был готов прийти на помощь, поддержать близких словом и делом. На протяжении долгих лет нас с Михаилом Николаевичем связывали теплые дружеские отношения, и потому его кончина — большая трагедия для меня лично", — добавил министр.

Борьба с болезнью

По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль головного мозга. Как рассказал RT депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Задорнов "был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга".

"Мы были знакомы с ним, хорошо общались, много разговаривали, я знаю, как мужественно он сопротивлялся своей болезни… Мне знакомые сегодня позвонили, утром рассказали о смерти Михаила Николаевича Задорнова", — заявил депутат от КПРФ Сергей Шаргунов РИА Новости.

Депутат отметил, что Задорнов останется в памяти людей не только просто сатириком, но и человеком острого ума.

"Он был человеком ярким, человеком живого ума, также хотел бы отдельно сказать о его остроумии. Острый ум — это не только юмор, это и живость ума, и способность проникать через серую пелену нашей жизни", — добавил Шаргунов.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Писатель и сатирик Михаил Задорнов

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий, народный артист РСФСР Евгений Петросян назвал Задорнова многолетним соратником и другом.

"Для меня это личная потеря, катастрофическая потеря друга, соратника моего многолетнего. Но это был для меня не просто автор, он единомышленник. Мы понимали друг друга с полувзгляда, мы могли обсуждать проблемы комедиографии и понимали мысли друг друга, комментарии. Такое взаимопонимание приносит в творчестве радость и счастье. Это очень масштабная личность в жанре. Он явление, которое будет продолжать жить в этом мире. Мы будем его вспоминать, есть много записей. Кроме того, что это был остроумный человек, он был философ, историк и исследователь нашего менталитета, чрезвычайно редкое", – приводит слова Петросяна телеканал "Звезда".