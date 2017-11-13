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    Культура

    Названа дата похорон сатирика Михаила Задорнова

    (обновлено: )438
    Семья артиста сообщила, что Михаил Задорнов будет похоронен в Юрмале, где он родился. Ранее в Москве состоялось прощание с Михаилом Задорновым.
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Похороны сатирика Михаила Задорнова состоятся 15 ноября в Латвии, сообщила семья артиста на его официальной странице "Вконтакте".

    Задорнов ушел из жизни в пятницу на 70-м году жизни. Прощание с артистом состоялось в Москве в воскресенье.

    Прощание с Михаилом Задорновым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появились кадры прощания с Михаилом Задорновым

    "Сообщаем вам, что 15 ноября в 11.00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом", — говорится в сообщении семьи.

    Родственники поблагодарили всех, кто поддержал их "в эти тяжелые дни". "Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель", — отмечается в заявлении.

    Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

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    В пятницу Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

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