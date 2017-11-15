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    В мире

    Самолет экстренно сел в Китае из-за уставшего трудоголика

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    Лайнер, который совершал рейс Сямэнь - Чунцин, приземлился из-за начавшихся галлюцинаций у 22-летнего пассажира.
    Арест пассажира китайского самолета
    Фото South China Morning Post

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании Sichuan Airlines, совершавший рейс Сямэнь-Чунцин в Китае, был вынужден совершить экстренную посадку из-за пассажира, у которого во время полета начались галлюцинации в связи со стрессом на работе, сообщает издание South China Morning Post.

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео

    По данным издания, во время полета 22-летний пассажир покинул свое место и начал кричать, что его преследуют и что самолет захвачен. "Они пытаются меня убить. У кого-то есть ножи, а у кого-то — пистолеты. Они захватили самолет", — цитирует издание пассажира.

    Попытки сотрудника службы безопасности на борту успокоить его не увенчались успехом. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чанша, буйного пассажира сняли с рейса.

    По словам родственников виновника ЧП, в последнее время он был "эмоционально неустойчивым" из-за проблем на работе. Представители правоохранительных органов аэропорта Чанша выяснили, что криминальной истории или связи с наркотиками у пассажира нет.

    Ранее в России самолет L-410, летевший из Хабаровска, при заходе на посадку в аэропорту Нелькан, врезался в землю. Выжила только маленькая девочка.

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