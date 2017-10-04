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    На перехват рейса Ryanair отправили военный самолет

    (обновлено: )980
    Сопровождение самолетов – стандартная практика при появлении информации о нештатной ситуации на борту. С чем именно была связана тревога на борту самолета Ryanair, устанавливается.
    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com

    КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Самолет Королевских ВВС Великобритании сопроводили самолет компании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, до другого лондонского аэропорта — Станстед.

    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair
    anniefluff
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair

    "Королевские ВВС могут подтвердить, что самолет Typhoon был поднят сегодня утром с базы Coningsby для перехвата гражданского самолета. Самолет был сопровожден до аэропорта Станстед", — говорится в заявлении представителя военно-воздушных сил страны.

    Он отметил, что самолетам Typhoon разрешается развивать сверхзвуковую скорость для выполнения поставленных задач. Полиция Ипсвича подтвердила, что шум, настороживший многих пассажиров, находившихся в Станстеде, производился военным самолетом.

    Сопровождение самолетов – обычная практика при появлении информации о нештатной ситуации на борту. В таких случаях военные самолеты сопровождают гражданские, после чего дело берет в свои руки местная полиция.

    Руководство Станстеда сообщило в Twitter, что аэропорт открыт и работает в нормальном режиме. В связи с инцидентом рейсы были ненадолго задержаны, взлетно-посадочная полоса закрыта, однако сейчас все нормализовалось.

    С чем именно была связана тревога на борту самолета Ryanair, пока устанавливается.

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