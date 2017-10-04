На перехват рейса Ryanair отправили военный самолет

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Самолет Королевских ВВС Великобритании сопроводили самолет компании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, до другого лондонского аэропорта — Станстед.

"Королевские ВВС могут подтвердить, что самолет Typhoon был поднят сегодня утром с базы Coningsby для перехвата гражданского самолета. Самолет был сопровожден до аэропорта Станстед", — говорится в заявлении представителя военно-воздушных сил страны.

Он отметил, что самолетам Typhoon разрешается развивать сверхзвуковую скорость для выполнения поставленных задач. Полиция Ипсвича подтвердила, что шум, настороживший многих пассажиров, находившихся в Станстеде, производился военным самолетом.

Сопровождение самолетов – обычная практика при появлении информации о нештатной ситуации на борту. В таких случаях военные самолеты сопровождают гражданские, после чего дело берет в свои руки местная полиция.

Руководство Станстеда сообщило в Twitter, что аэропорт открыт и работает в нормальном режиме. В связи с инцидентом рейсы были ненадолго задержаны, взлетно-посадочная полоса закрыта, однако сейчас все нормализовалось.

С чем именно была связана тревога на борту самолета Ryanair, пока устанавливается.