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    В Китае стюардесса выпала из самолета

    (обновлено: )96
    Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь - Куньмин - Тэнчун, который готовился к взлету.
    Самолет. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 24 окт – РИА Новости Украина. Бортпроводница авиакомпании China Eastern Airlines получила травмы, выпав из самолета с высоты 2,7 метра в международном аэропорту города Шэньчжэнь "Баоань", говорится в микроблоге Weibo воздушной гавани.

    Новая форма китайских стюардесс
    facebook.com/HainanAirlinesGlobal
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    Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь — Куньмин — Тэнчун, который готовился к взлету.

    Девушку обнаружили механики, осматривавшие воздушное судно перед взлетом, они незамедлительно вызвали скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными переломами и ушибами.

    Информации о том, по какой причине девушка выпала из самолета, пока не сообщалось, ведется расследование.

    Самолет был задержан, однако позже в понедельник успешно вылетел из аэропорта Шэньчжэня.

    Напомним, ранее принадлежавшая стюардессе затонувшего "Титаника" Мейбл Беннетт шуба была продана на аукционе в Британии. Шуба ушла с молотка за 181 тыс. фунтов стерлингов ($232 тыс).

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