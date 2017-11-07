В России разбился самолет

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет Ан-2, на борту которого, по предварительной информации, находились два пилота, разбился в районе поселка Экимчан Амурской области РФ, сообщила РИА Новости во вторник представитель регионального минтранса.

"Самолет не амурских авиалиний, из Хабаровска, по предварительной информации, на борту были только два пилота, разбился в районе Экимчана. На месте работают сотрудники МЧС",- сказала собеседница агентства.

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В сентябре в подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота.