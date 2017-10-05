Военный самолет в Перу протаранил базу полиции

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Самолет ВМС Перу Ан-32 в среду утром врезался в полицейскую базу в районе аэропорта города Масамари в регионе Хунин.

Как сообщает портал Comercio, на борту самолета находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.

elcomercio.pe Военный самолет врезался в полицейскую базу в Перу

По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ тормозов лайнера при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что в Конго подтвердили смерть украинцев при крушении самолета.