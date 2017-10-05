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    В мире

    Военный самолет в Перу протаранил базу полиции

    (обновлено: )15
    По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ тормозов лайнера при посадке. На борту самолета находились военнослужащие.
    Военный самолет врезался в полицейскую базу в Перу
    elcomercio.pe

    КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Самолет ВМС Перу Ан-32 в среду утром врезался в полицейскую базу в районе аэропорта города Масамари в регионе Хунин.

    Как сообщает портал Comercio, на борту самолета находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.

    elcomercio.pe
    Военный самолет врезался в полицейскую базу в Перу

    По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ тормозов лайнера при посадке, в результате чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

    Ранее сообщалось, что в Конго подтвердили смерть украинцев при крушении самолета. 

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