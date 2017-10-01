В Конго подтвердили смерть украинцев при крушении самолета

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. На борту военного самолета, который упал в в Демократической республике Конго (ДРК) в субботу действительно находилось трое украинских летчиков, которые работали по контракту. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на пресс-секретаря украинского миротворческого контингента в ДР Конго Виктора Ануфриева.

Ануфриев уточнил, что самолет летел из Киншаса, а не из Бунии.

"Это был самолет АН-12 конголезских авиакомпаний, который работает на Минобороны Конго. На борту было три украинца-летчика, которые работали по контракту. Все — старшего возраста", — сообщил Ануфриев.

Консул Украины в Конго проверяет информацию о гибели украинцев при крушении самолета в одном из районов Киншасы, сообщила в воскресенье официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца.

"Относительно катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию о погибших гражданах Украины", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Щодо катастрофи військового літака в Конго: почесний консул України в ДРК з'ясовує інформацію щодо загиблих громадян Укр. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 октября 2017 г.

Ранее радиостанция Radio Okapi сообщила, что военный самолет потерпел крушение в субботу в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины. МИД Украины пока не располагает официальной информацией о гибели украинцев в ДРК.