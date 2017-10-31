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    Самолет экстренно сел в Одессе из-за подозрительной сумки

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    Экипаж, учитывая подозрительные действия одного из пассажиров самолета, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Следовавший из московского аэропорта "Домодедово" в Турцию самолет экстренно сел в Одессе из-за обнаружения подозрительной сумки на борту.

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    Об этом сообщил во вторник советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

    "На международном авиарейсе турецкой авиакомпании, следовавшем из "Домодедово" (Москва) в Турцию, возникла нештатная ситуация. Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку. Находка вынудила экипаж принять решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе. В аэропорту самолет А320 только что совершил удачную посадку", — говорится в его сообщении в Facebook.

    По словам Форостяка, кинологи Госпогранслужбы Украины обследовали самолет.

    "Пассажир пробыл в туалете длительное время, вышел оттуда переодетым в другую одежду, в спрятанных и забытых вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники СБУ и выясняют его подозрительные действия", — также позже сообщил он.

    Напомним, в августе самолет-амфибия PBY Catalina (PH-PBY) совершил аварийную посадку в голландском аэропорту Лелистад.

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