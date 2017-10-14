Жертвами крушения самолета в Африке стали граждане Молдавии

ukroboronprom.com.ua Фотоитоги 13 октября: уникальный радар "Укроборонпрома", жуткое ДТП в Одесской области Жертвами крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре в субботу стали четыре гражданина Молдавии, сообщил журналистам на месте событий министр внутренних дел африканской страны Сидики Диаките.

Ранее агентство Рейтер сообщило о четырех погибших при крушении грузового самолета после вылета из ивуарийской столицы Абиджана. По данным местного портала Koaci, самолет перевозил груз для французской армии.

Как передал слова министра Рейтер, еще шесть человек пострадали, включая двух молдаван и четырех французов.

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Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. Вылет происходил при плохих погодных условиях.