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    МИД сообщил о гибели украинца при крушении самолета в Конго

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    Как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Украины, "в ДР Конго официально подтвердили гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго".
    На месте падения военного транспортного самолета Ан-12 в Конго
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что один украинец погиб при крушении самолета в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК).

    На месте падения военного самолета в Хмельницкой области. Кадры с квадрокоптера
    112 Украина
    На месте крушения военного самолета в Хмельницкой области

    "В ДР Конго официально подтвердили гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    В Демократической Республике Конго сохраняется нестабильная обстановка. В стране размещен один из крупнейших контингентов миротворцев ООН.

    Ранее радиостанция Radio Okapi сообщила, что военный самолет потерпел крушение 30 сентября в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины.

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