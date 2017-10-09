МИД сообщил о гибели украинца при крушении самолета в Конго

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что один украинец погиб при крушении самолета в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК).

"В ДР Конго официально подтвердили гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

В Демократической Республике Конго сохраняется нестабильная обстановка. В стране размещен один из крупнейших контингентов миротворцев ООН.

Ранее радиостанция Radio Okapi сообщила, что военный самолет потерпел крушение 30 сентября в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины.