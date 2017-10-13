наверх
13.10.201711:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Языковой скандал со Скрыпиным. Появились кадры из самолета

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (211)

    (обновлено: )192
    Украинский журналист Роман Скрыпин, оказавшийся в центре языкового скандала с авиакомпанией Wizz Air, разместил на своей странице в Facebook кадры конфликта на борту самолета.
    facebook.com/skrypin

    "А теперь блохбастир "чешская стюардесса". Чешет на украинском. Не напрягаясь. И капитан венгерского самолета тоже. Полицейский закрывает камеру руками", — говорится в описании к видео.

    Читайте также: В атмосфере языкового террора: скандал со Скрыпиным и другие примеры

    При этом он призвал авиакомпанию "идентифицировать чешскую проводницу", а от руководства МВД потребовал соответствующего расследования.

    Роман Скрыпин/Facebook, 13 октября 2017

    Ранее сообщалось, что Роман Скрыпин на борту рейса Гамбург — Киев венгерской авиакомпании Wizz Air потребовал от стюардессы общаться с ним на украинском языке. В комментариях к посту журналист добавил, что после отказа перейти на украинский, он "послал" стюардессу подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Правоохранители, по словам Скрыпина, составили на него протокол.

    В свою очередь в компании Wizz Air сообщили, что во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским, обратилась к Скрыпину на английском — одном из международных языков, которые используются на всех рейсах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Языковой скандал со Скрыпиным. Появились кадры из самолета. Видео
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое