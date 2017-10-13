Языковой скандал со Скрыпиным. Появились кадры из самолета

"А теперь блохбастир "чешская стюардесса". Чешет на украинском. Не напрягаясь. И капитан венгерского самолета тоже. Полицейский закрывает камеру руками", — говорится в описании к видео.

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При этом он призвал авиакомпанию "идентифицировать чешскую проводницу", а от руководства МВД потребовал соответствующего расследования.

Роман Скрыпин/Facebook, 13 октября 2017

Ранее сообщалось, что Роман Скрыпин на борту рейса Гамбург — Киев венгерской авиакомпании Wizz Air потребовал от стюардессы общаться с ним на украинском языке. В комментариях к посту журналист добавил, что после отказа перейти на украинский, он "послал" стюардессу подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Правоохранители, по словам Скрыпина, составили на него протокол.

В свою очередь в компании Wizz Air сообщили, что во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским, обратилась к Скрыпину на английском — одном из международных языков, которые используются на всех рейсах.