Стала известна причина отправки боевых самолетов к рейсу Ryanair

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Мария Табак. На борту самолета компании Ryanair, летевшего из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, ничего подозрительного обнаружено не было, тревога, из-за которой самолет до аэропорта Станстед сопровождали истребители Королевских ВВС, оказалась ложной, подтвердила полиция Эссекса.

"Мы закончили обследовать самолет, перенаправленный в аэропорт Станстед, и не нашли ничего подозрительного", — сообщила полиция в Twitter.

Представитель ВВС страны, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что с базы Coningsby по тревоге были подняты два истребителя Typhoon. Сопровождение самолетов, пояснил собеседник агентства — это стандартная практика при появлении информации о нештатной ситуации на борту. В таких случаях военные самолеты сопровождают гражданские, после чего дело берет в свои руки местная полиция.

Руководство Станстеда сообщило, что аэропорт открыт и работает в нормальном режиме. В связи с инцидентом рейсы были ненадолго задержаны, взлетно-посадочная полоса закрыта, однако сейчас все нормализовалось.