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    В Африке рухнул в море грузовой самолет украинской компании

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    По данным ивуарийского портала, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени с грузом для французской армии на борту, но вскоре упал в море.
    Волна, архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает ивуарийский новостной портал Koaci со ссылкой на источники в силах безопасности.

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    По предварительным данным источников, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени (11.30 по киевскому времени) с грузом для французской армии на борту, однако вскоре упал в море.

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    Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы не сообщается.

    Ранее сообщалось, что в конце сентября в 20-30 км от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, произошло крушение военного самолета.

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