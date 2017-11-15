В Донбассе подорвалось авто с полицейскими: один погиб, двое ранены

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Служебный автомобиль Нацполиции Украины подорвался на мине в районе поселка Гнутово в Донецкой области, один полицейский погиб, двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Только что поступила трагическая информация. В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной диверсионно-разведывательной группой боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, ехал по автодороге Талаковка-Гнутово", — написал Аброськин в среду в Facebook.

Вячеслав Аброськин в Facebook В Донбассе подорвалось авто с полицейскими

В результате взрыва 36-летний майор полиции погиб от полученных ранений, еще двое полицейских ранены, они находятся в больнице, сообщил Аброськин.

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Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.