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    Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения сыну Авакова

    (обновлено: )35
    Как отметил председательствующий судья во время заседания, постановление следственного судьи… которым применена мера пресечения в виде личного обязательства относительно Александра Авакова, оставить без изменения.
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в удовлетворении жалобы на решение суда об избрании сыну главы МВД Украины Александру Авакову меры пресечения в виде личного обязательства, такое решение коллегия судей приняла во вторник.

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    Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября суд в Киеве избрал Авакову-младшему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств. САП обжаловала решение в апелляционной инстанции.

    "Постановление следственного судьи… которым применена мера пресечения в виде личного обязательства относительно Александра Авакова, оставить без изменения", — зачитал решение председательствующий судья во время заседания, которое транслировало агентство УНН.

    На заседании сторона обвинения просила суд изменить Авакову личное обязательство на арест с возможностью внесения 5 миллионов гривен (около 188 тысяч долларов) залога. Однако коллегия апелляционного суда в удовлетворении жалобы отказала.

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