наверх
15.11.201716:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Народ КНДР приговорил Трампа к смертной казни - СМИ

    (обновлено: )12410
    В правительственной газете Северной Корее опубликована статья с обвинениями Трампа, он "злорадно задел достоинство высшего руководства КНДР".
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Жители Северной Кореи приговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к смертной казни, говорится в редакционной статье газеты "Родонг Синмун".

    В редакционном материале говорится, что Трамп оскорбил Северную Корею, когда осудил "жестокую диктатуру" правительства КНДР во время своего тура по Азии.

    Смотрите также: Трамп заказывает музыку, или Как президент Филиппин пел песни

    "Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно задеть достоинство высшего руководства", — цитирует The Independent статью.

    Трамп назван "отвратительным преступником", которого "корейский народ приговорил к смертной казни".

    Ранее Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну: "Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Консульство России в Харькове
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Александр Скипальский
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?