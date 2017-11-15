Народ КНДР приговорил Трампа к смертной казни - СМИ

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Жители Северной Кореи приговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к смертной казни, говорится в редакционной статье газеты "Родонг Синмун".

В редакционном материале говорится, что Трамп оскорбил Северную Корею, когда осудил "жестокую диктатуру" правительства КНДР во время своего тура по Азии.

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"Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно задеть достоинство высшего руководства", — цитирует The Independent статью.

Трамп назван "отвратительным преступником", которого "корейский народ приговорил к смертной казни".

Ранее Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну: "Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно".