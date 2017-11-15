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    Политика

    Геращенко ушел от Авакова

    (обновлено: )62905
    Нардеп Антон Геращенко заявил о том, что он больше не является советником главы МВД Арсена Авакова, на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД. Об этом он объявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

    О кадровых решениях Геращенко заявил в ответ на замечание нардепа Сергея Лещенко (БПП), который подметил, что Геращенко является советником министра внутренних дел. А значит в том, что он комментирует деятельность НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, наблюдается конфликт интересов.

    В то же время он не ответил на вопрос Сергея Лещенко, остается ли он членом коллегии МВД или больше никак это ведомство не представляет.

    В ноябре Геращенко заявил, что против него и его жены готовили диверсию, в которой намеревались обвинить батальон "Донбасс".

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