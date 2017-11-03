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    Общество

    Геращенко обвинил РФ в подготовке против него диверсии

    (обновлено: )18

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины ("Народный фронт") и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что против него и его жены готовили диверсию, в которой намеревались обвинить батальон "Донбасс".

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    Нардеп в эфире телеканала "1+1" рассказал, что утром 21 октября, в 5.21, мужчина поджег машину, которая была припаркована возле подъезда Геращенко. Злоумышленник считал, что эта машина принадлежала супруге депутата. Однако, по словам Геращенко, у его жены нет машины, а сожженный автомобиль на самом деле принадлежал его соседке.

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    Злоумышленник был одет в форму батальона "Донбасс". Более того, через 8 минут после поджога в сообществе Dtp.kiev.ua появились фото сожженной машины. В сообщении говорилось, что бойцы батальона "Донбасс" подорвали машину жены Геращенко. Один из активистов сообщества утром позвонил депутату по поводу происшествия, Геращенко рассказал, что у его жены нет машины и фейковая информация не была распространена.

    Также нардеп утверждает, что впоследствии выяснилось, что к поджогу был причастен гражданин России. Он сделал это по указанию российской стороны. Служба безопасности Украины 2 ноября отчиталась о его задержании: злоумышленник шел с гранатой на новое задание. При этом он был в форме спецподразделения Национальной полиции. 

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