Не на того наехали. "Дело с рюкзачками" закончится ничем

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Впервые правоохранительные органы нарушили "золотое" правило существовавшее еще со времен ЦК КПСС, не трогать детей высокопоставленных чиновников, даже если они по уши замазаны в уголовщине. Задержали сына не кого — либо, а главы МВД Арсена Авакова. Но, тем самым, они передали привет отцу, чтобы он не сильно расслаблялся и помнил, что все под статьей ходят. Но к сожалению, вопреки ожиданиям масс о хоть одном посаженном отпрыске из касты "золотой молодежи", Авакову-младшему ничего не грозит.

Стрельба по воробьям

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении всем задержанным фигурантам по делу сына Авакова, так называемому "делу о рюкзачках". Кроме Александра Авакова в деле фигурируют бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

Как заявил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, первый проект подозрения по делу о закупке рюкзаков появился в январе этого года в отношении бывшего заместителя министра МВД Сергея Чеботаря. Но он не был согласован, поскольку не была определена вся цепочка людей, получивших выгоду от совершения преступления.

По словам Холодницкого, данных для вручения подозрения сыну министру МВД тогда еще не было. Всего по делу были проведены около 30 следственных действий. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов гривен для бывшего заминистра МВД (Чеботарь) и одного физического лица (Авакова —младшего). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который имел изготавливать рюкзаки", — рассказал Холодницкий.

А вот адвокат сына министра не безызвестный Андрей Федур заявил, что не сформулировано подозрение непосредственно сыну Авакову. И нет доказательств, что Аваков совершил уголовное преступление. Федур вообще не понимает, зачем его задержали.

Поймали и отпустили

И действительно, непонятно зачем задержали людей подозреваемых в хищении имущества в особо больших размерах, а так же то, что задержанный сын главы МВД сегодня находится в изоляторе временного содержания (ИВС) которое принадлежит МВД, куда спокойно может зайти министр и все его друзья. То есть, фактически привезли и сдали сына папе.

И, как поговаривают, задержанный Александр якобы содержится не в камере, а в кабинете начальника. И ест не баланду, а переданные из ресторана блюда. Да и вся эта история с уголовным делом в отношении сына главы МВД все равно ничем не закончится.

"Я сомневаюсь, что НАБУ и САП способно довести хоть какое-то дело до суда. Как показывает практика расследования уголовных дел, технологии ушли далеко вперед, а методы работы остались старые. Фактически идет запугивание фигуранта, их родственников и знакомых с единственной целью, чтобы они признались в совершенном преступлении и таким путем решить это дело. Сотрудники которые сейчас работают в НАБУ не способны надлежащим образом расследовать, тем более довести его до суда. А сотрудники САП, к сожалению, имеют низкую компетентность в ведения уголовного процесса, поэтому за три года нет ни одного судебного приговора", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина старший партнер адвокатской конторы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По прогнозам юриста, "мальчика отпустят" под домашний арест, а потому НАБУ во все обвинит судей.

А пока в этом деле не так бросается уголовная составляющая, как политика, подчеркивает Кравец.

"Этим делом занялись спустя годы для того, чтобы обуздать папу, который на сегодня не исполняет свои обязательства, занялся махровым популизмом, что привело к разгулу преступности в стране. Мы видим, что происходит с теми, кто перечит воле президента — сразу появляются уголовные дела. Это было с мэром Николаева, А сейчас Аваков пошел на открытую конфронтацию с президентом. Если бы этим делом занялась Генпрокуратура, она бы могла найти другое дело, а не доставать с полки "рюкзачки", — объясняет адвокат Ростислав Кравец.

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Развязка уже не за горами. Более того, большинство политологов полагают, что это дело сдуется так же быстро, как его раздули. Потому что у нас в стране поимка коррупционеров и преступников превратилась в спортивную рыбалку: поймали, сфотографировали, отпустили.