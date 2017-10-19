Геращенко - Левченко: подтираться будете в туалете, где шашки поджигаете

Скандал произошел во время представления альтернативного закона президента Петра Порошенко закона об отмене депутатской неприкосновенности.

"Свободовец" требовал, чтобы Рада сначала рассмотрела законопроект парламентариев 6773, так как он был зарегистрирован ранее президентского.

"А потом с своим мошенническим, шулерским (законом — Ред.) делайте что угодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоть подтереться тем законом. Делайте с ним что угодно", — сказал Левченко.

"Подтираться будете в туалете, где вы шашки зажигали. Хорошо?", — парировала Геращенко.

"Госпожа Ирина, вы давайте такие же лекции представителям вашего президента, которые "козлов хотят выносить". Один уже козлов хотел вынести, оказался в Ростове. Посмотрим где окажется этот", — отреагировал Левченко.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине. "За" проголосовали 240 народных депутатов.