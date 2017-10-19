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    Геращенко - Левченко: подтираться будете в туалете, где шашки поджигаете

    (обновлено: )57
    В Верховной Раде в четверг поругались народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и вице-спикер Ирина Геращенко.
    editor GORDON

    Скандал произошел во время представления альтернативного закона президента Петра Порошенко закона об отмене депутатской неприкосновенности.

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    "Свободовец" требовал, чтобы Рада сначала рассмотрела законопроект парламентариев 6773, так как он был зарегистрирован ранее президентского.

    "А потом с своим мошенническим, шулерским (законом — Ред.) делайте что угодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоть подтереться тем законом. Делайте с ним что угодно", — сказал Левченко.

    "Подтираться будете в туалете, где вы шашки зажигали. Хорошо?", — парировала Геращенко.

    "Госпожа Ирина, вы давайте такие же лекции представителям вашего президента, которые "козлов хотят выносить". Один уже козлов хотел вынести, оказался в Ростове. Посмотрим где окажется этот", — отреагировал Левченко.

    Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

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