Лови в ответ. Полиция вводит в Киеве и области режим ЧП

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Только за детей высокопоставленных родителей их подчиненные будут рвать рубашку на груди и посылать в бой специально обученные штурмовые батальоны содержащиеся из казны государства, а отцы будут рассказывать о политическом преследовании. О том, что подлые прокуроры через детей хотят добраться к родителям, на которых и так негде крест ставить. Потому что у нас в стране всегда криминал переплетается с политикой. Глава МВД Арсен Аваков уже придумал, как отыграться за дело, открытое по его сыну подозреваемого в хищении 14 миллионов гривен из казны государства.

Сын в ответе за отца

Ни к одному из предшествующих сигналов, которые сыпались из администрации президента, Верховной Рады, Кабмина, глава МВД не отнесся серьезно, более того, откровенно их проигнорировал, и теперь пожинает плоды. Задержание сына Александра Авакова, реанимация старого дела — очередное предупреждение министру оторвавшемуся от реальности. Но Аваков уже сообщил, что его это не заставит уйти с теплого министерского кресла.

Как обычно на своей странице в соцсетях министр написал, что все "процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими" не пошатнут его принципы. И обвинил НАБУ и САП в том, что они вместо того, чтобы быть "органом юриспруденции — в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей — в угоду чьих-то политических интересов".

"Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков (Alex Avakov) пройдет процедуру и докажет это в суде… Повторюсь — давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных — не пройдет. Надеюсь адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие — расставит все по местам! Я не разменивал и не разменяю на "решалово" — ни своих правил, ни своих принципов!", — заявил министр.

Но, как обычно, господин Аваков покривил душой. Совсем недавно глава МВД "отмазал" от уголовного дела за взятку своего заместителя Вадима Трояна. Но и в день планируемого обыска у сына он сделал ход конем — отвел подразделения полиции и нацгвардии от стен ВР. Заявив, что МВД больше не будет охранять этот "мотлох". И до сих пор митингующие и депутаты пытаются понять, кого имел ввиду министр, первых или вторых.

А друзья Авакова тут же задействовали мучающиеся от безделия потешные войска в лице "Национального корпуса" ("Азов"), личная бригада Ильи Кивы — коммерческая контора созданная якобы для охраны общественного порядка и заняли Соломенский районный суд Киева. И зашли не просто поздороваться со служителями Фемиды, а тем самым показать судье, кто в городе хозяин и повлиять на то, что бы решение по избранию меры пресечения Авакову было мягким. И добились своего. Сын министра подозреваемый в хищении в особо крупном размере вышел из суда под личное обязательство, даже не под залог в 5 миллионов гривен, чего хотела прокуратура. Все, что им теперь остается сделать — это арестовать хоть имущество младшего. А Александр Аваков владеет элитной квартирой в центре Киева площадью 375,2 кв. м. с местами в подземном паркинге.

Метод кнута

Но, кроме того, что глава МВД распорядился убрать оцепление вокруг правительственного квартала, со 2 ноября полиция Киева и области переходит на усиленный режим несения службы. С целью противодействия преступности, деятельности организованных преступных групп, а также выявления и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Будет увеличено количество полицейских нарядов. Они совместно с кинологами будут отрабатывать автодороги, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, места массового скопления людей.

"Сотрудники полиции могут просить предъявить документы с целью идентификации личности и проводить поверхностный осмотр вещей граждан и владельцев транспортных средств — на предмет обнаружения запрещенных предметов и вещей. Такие меры направлены исключительно на обеспечение безопасности всех законопослушных граждан", — заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. Он так же добавил, что причиной проверок стала гибель под Киевом Амины Окуевой, а так же совершенное покушение на нардепа Мосийчука.

С сегодняшнего дня под полицейский пресс может попасть кто угодно. Любой, кто вышел в ближайший ларек из дому за сигаретами, может запросто оказаться в "обезъяннике" до выяснения личности, а то и в СИЗО, по подозрению в подготовке теракта. Под шумок, могут хвать не только всех подряд, но и кого надо.

В то же время, то, что сына Авакова больше не стали держать под замком, говорит о том, что министру снова пришлось снимать шапку перед президентом и "порешать" вопрос, что, как утверждал Аваков, он никогда не делал и делать не собирается.

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"Тот факт, что сына Авакова выпустили под личные обязательства, — это факт его договоренностей с Порошенко и американцами. Аваков никому не будет мстить, поскольку наезд от НАБУ — это сигнал, что он должен с Порошенко голосовать за Минские законы, усмирить свои "добробаты" и не расшатывать ситуацию в стране", — отметил в комментариях РИА Новости Украина политолог Дмитрий Корнейчук.

Но, так как память у наших политиков короткая, и завтра глава МВД может нанести ответный удар.