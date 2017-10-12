ФФУ готовит "черные списки" футбольных фанатов - Геращенко

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины переходит на продажу именных билетов, также в скором времени появятся "черные списки" футбольных болельщиков во избежания конфликтных ситуаций на стадионах, сообщил народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Сейчас ФФУ переходит на продажу именных билетов. Будут "черные списки" тех людей, которые приходят на футбол не смотреть и наслаждаться футболом, а приходят драться. Такие люди просто не будут попадать на стадионы. Другого наказания, лучшего, для них не придумать. Они просто будут лишены возможности наблюдать за игрой своей команды. Или соблюдайте правила приличия и требования, которые есть у ФФУ, международных футбольных правил, или вы не будите попадать на стадион", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что "списки" уже применили в отношении иностранных болельщиков, в матчах с Турцией и Хорватией, когда были заранее получены данные потенциально опасных фанов.

"Они просто не были бы допущены в Украину. Для чего? Конечный итог для нас – это безопасность на стадионах. Мы не можем себе позволить, чтобы Украина была в числе тех стран, в которых занимаются беспределом на стадионах", — добавил нардеп.

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Как сообщалось, накануне ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березу, являющегося также президентом СК "Днепр-1", во время дерби в рамках первенства второй лиги. Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба. Матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.