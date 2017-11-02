Под колпаком у Климкина. Как Киев будет контролировать каждый шаг россиян

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин хочет контролировать каждый шаг россиян в Украине. Необходимость таких действий Климкин объясняет тем, что Украина находится в состоянии войны с Россией, и война ведется одновременно и военными, и подпольными методами. Поэтому-то и нужен дополнительный контроль за тем, "что в Украине делают российские спецслужбы".

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, дополнительный контроль может реализоваться в биометрическом визовом режиме.

Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин назвал заявления главы внешнеполитического ведомства сюрреализмом и идиотизмом. Во-первых, введение визового режима с РФ ничего не даст, во-вторых, это неправильно в принципе, а главное — очень сильно ударит по колоссальному количеству украинцев, которые ездят в Россию.

"Здесь, естественно, проблемы не с россиянами, а просто с хаосом и с бардаком в стране. Что касается убийств, то кто сказал и где доказательства, что это совершили именно россияне? Ни одного железобетонного аргумента. Покажите присутствие россиян в убийствах чеченцев! Они друг друга убивают по каким-то своим мотивам. Все это риторика ради риторики. Для того, чтобы пошуметь для идиотов в социальных сетях, которые абсолютно оторваны от реальности, живут в своих каких-то мирках и не понимают, как это отразится на огромном количестве людей. Ведь, например, 99% пассажиров самолета, летящего из Киева в Минск и из Минска в Москву, — это граждане Украины. У нас растет товарооборот с Российской Федерацией. Мы никуда друг от друга не денемся. Тем более это смешно и глупо в ситуации, когда мы вроде как пытаемся урегулировать конфликт на Донбассе", — сказал Волошин в комментарии РИА Новости Украина.

Визы не введут, но кровь попортят

Несмотря на то, что по утверждению украинской власти, война с Россией длится уже третий год, Киев не спешит с введением визового режима для граждан Российской Федерации.

Вместо этого с 1 января 2018 года заработает система предварительной регистрации, а сам въезд будет осуществляться исключительно по биометрическим паспортам, а для тех, у кого их нет — с фиксацией биометрических данных. На всех КПП на границе с Россией появится оборудование для считывания биометрики и доступ к базе данных россиян, зарегистрировавшихся в системе предварительной регистрации.

Сам Климкин еще летом нынешнего года во время заседания СНБО, который и принял решение об ужесточении правил въезда россиян в Украину, был против введения визового режима с Российской Федерацией. Но сейчас его риторика изменилась.

"В канун "большой зрады" наша власть традиционно начинает антироссийскую риторику. Чтобы скрыть шаги, направленные на реализацию "Минска". В данном случае — на носу принятие резолюции Совбеза ООН о вводе миротворцев на Донбасс, которая, если судить по словам Волкера, будет совместно российско-украинской. А также начало развода войск на Донбассе, обмен пленными, работа над законом о местных выборах. Второе — это попытка власти хоть как-то показать, что она пытается контролировать ситуацию в стране. В свете резонансных убийств и покушений, которые поясняются только "рукой Кремля", власть якобы показывает, что вот сейчас россиян возьмем "на список", и террор прекратится. Третье — заявления Климкина, как всегда, пустые, поскольку сейчас, пока идет "Большая сделка" Трампа-Путина, Вашингтон не разрешает Киеву идти на обострение, которое могло бы сорвать "Минск". Именно поэтому запретили вводить визовый режим с Россией, и запретили даже обязательный въезд по биометрическим паспортам, придумав некий непонятный вариант со сдачей отпечатков пальцев", — сказал РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Деньги лишними не будут

Возможно, за желанием контролировать передвижение россиян по Украине стоит банальное желание заработать дополнительные деньги в бюджет, и регистрацию сделают платной. Но тогда не может быть и речи о введении визового режима. Поскольку практики брать плату одновременно и за визу, и за регистрацию в мире не существует.

Например, если вы путешествуете в Соединенные Штаты Америки и являетесь гражданином страны, на которую распространяется действие Программы безвизового режима, вы должны подать заявление на получение разрешения на въезд ESTA. Стоимость регистрации в системе ESTA обходится в 14 долларов США. Канадские разрешения (еТА) также касаются граждан стран с безвизовым режимом, исключение составляют граждане США. Разрешение на въезд в Канаду стоит дешевле, чем в США — всего 7 долларов.

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Недавно Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить "предварительную авторизацию", перед тем как отправиться в ЕС без визы. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону. В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены Шенгенских виз весной текущего года, а с другой — не желает открыто портить отношения с грузинскими властями.

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Вопреки уже затасканному лозунгу “Украина- це Европа”, Киев не опасается опасается портить отношения не только с Россией, но и другими странами. Вряд ли украинские власти действительно решаться ввести визовый режим с Россией. Хотя многие вещи, которые еще вчера казались невозможными, к сожалению, сегодня воплощаются.