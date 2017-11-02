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    Аналитика и комментарии

    Под колпаком у Климкина. Как Киев будет контролировать каждый шаг россиян

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (100)

    (обновлено: )70422
    После резонансных убийств, в Киеве, где за каждым громким преступлением видят "руку Кремля", не принимая во внимание другие версии, вновь заговорили о введении визового режима с РФ, чтобы контролировать передвижение россиян по территории Украины.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин хочет контролировать каждый шаг россиян в Украине. Необходимость таких действий Климкин объясняет тем, что Украина находится в состоянии войны с Россией, и война ведется одновременно и военными, и подпольными методами. Поэтому-то и нужен дополнительный контроль за тем, "что в Украине делают российские спецслужбы". 

    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, дополнительный контроль может реализоваться в биометрическом визовом режиме. 

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    Фото Службы безопасности Украины
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    Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин назвал заявления главы внешнеполитического ведомства сюрреализмом и идиотизмом. Во-первых, введение визового режима с РФ ничего не даст, во-вторых, это неправильно в принципе, а главное — очень сильно ударит по колоссальному количеству украинцев, которые ездят в Россию. 

    "Здесь, естественно, проблемы не с россиянами, а просто с хаосом и с бардаком в стране. Что касается убийств, то кто сказал и где доказательства, что это совершили именно россияне? Ни одного железобетонного аргумента. Покажите присутствие россиян в убийствах чеченцев! Они друг друга убивают по каким-то своим мотивам. Все это риторика ради риторики. Для того, чтобы пошуметь для идиотов в социальных сетях, которые абсолютно оторваны от реальности,  живут в своих каких-то мирках и не понимают, как это отразится на огромном количестве людей. Ведь, например, 99% пассажиров самолета, летящего из Киева в Минск и из Минска в Москву, — это граждане Украины. У нас растет товарооборот с Российской Федерацией. Мы никуда друг от друга не денемся. Тем более это смешно и глупо в ситуации, когда мы вроде как пытаемся урегулировать конфликт на Донбассе", — сказал Волошин в комментарии РИА Новости Украина.

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    Несмотря на то, что по утверждению украинской власти, война с Россией длится уже третий год, Киев не спешит с введением визового режима для граждан Российской Федерации. 

    Вместо этого  с 1 января 2018 года заработает система предварительной регистрации, а сам въезд будет осуществляться исключительно по биометрическим паспортам, а для тех, у кого их нет — с фиксацией биометрических данных. На всех КПП на границе с Россией появится оборудование для считывания биометрики и доступ к базе данных россиян, зарегистрировавшихся в системе предварительной регистрации. 

    Сам Климкин еще летом нынешнего года во время заседания СНБО, который и принял решение об ужесточении правил въезда россиян в Украину, был против введения визового режима с Российской Федерацией. Но сейчас его риторика изменилась.

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    "В канун "большой зрады" наша власть традиционно начинает антироссийскую риторику. Чтобы скрыть шаги, направленные на реализацию "Минска". В данном случае — на носу принятие резолюции Совбеза ООН о вводе миротворцев на Донбасс, которая, если судить по словам Волкера, будет совместно российско-украинской. А также начало развода войск на Донбассе, обмен пленными, работа над законом о местных выборах. Второе — это попытка власти хоть как-то показать, что она пытается контролировать ситуацию в стране. В свете резонансных убийств и покушений, которые поясняются только "рукой Кремля", власть якобы показывает, что вот сейчас россиян возьмем "на список", и террор прекратится. Третье — заявления Климкина, как всегда, пустые, поскольку сейчас, пока идет "Большая сделка" Трампа-Путина, Вашингтон не разрешает Киеву идти на обострение, которое могло бы сорвать "Минск". Именно поэтому запретили вводить визовый режим с Россией, и  запретили даже обязательный въезд по биометрическим паспортам, придумав некий непонятный вариант со сдачей отпечатков пальцев", — сказал РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    Деньги лишними не будут

    Возможно, за желанием контролировать передвижение россиян по Украине стоит банальное желание заработать дополнительные деньги в бюджет, и регистрацию сделают платной. Но тогда не может быть и речи о введении визового режима. Поскольку практики брать плату одновременно и за визу, и за регистрацию в мире не существует.

    Например, если вы путешествуете в Соединенные Штаты Америки и являетесь гражданином страны, на которую распространяется действие Программы безвизового режима, вы должны подать заявление на получение разрешения на въезд ESTA. Стоимость регистрации в системе ESTA обходится в 14 долларов США. Канадские разрешения (еТА) также касаются граждан стран с безвизовым режимом, исключение составляют граждане США. Разрешение на въезд в Канаду стоит дешевле, чем в США — всего 7 долларов.

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    Недавно Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить "предварительную авторизацию", перед тем как отправиться в ЕС без визы. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону. В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены Шенгенских виз весной текущего года, а с другой — не желает открыто портить отношения с грузинскими властями.

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    Вопреки уже затасканному лозунгу “Украина- це Европа”, Киев не опасается опасается портить отношения не только с Россией, но и другими странами. Вряд ли украинские власти действительно решаться ввести визовый режим с Россией. Хотя многие вещи, которые еще вчера казались невозможными, к сожалению, сегодня воплощаются.

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