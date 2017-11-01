Геращенко: дело против сына главы МВД - это ответ соратников Саакашвили

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что дело, в котором фигурирует сын главы МВД Арсена Авакова Александр, связано с "недопущением грузинского реванша" в стране.

"Мы считаем, что это ответ на действия Арсена Авакова по недопущению грузинского реванша в нашей стране. Один из руководителей НАБУ (замглавы ведомства Гизо Углава — Ред.) является членом команды Саакашвили (экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили — ред.). По нашей информации, он старался сделать все, чтобы именно сейчас это дело пошло в пиар-ход", — сказал Геращенко в комментарии журналистам, общение которых в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

По его мнению, это дело выгодно всем тем, "кто хотели бы подорвать ситуацию внутри страны". "Главным стабилизатором ситуации в Украине является сейчас Арсен Аваков", — заявил Геращенко.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий ранее заявил, что суд уже в среду может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения сыну Авакова и двум другим задержанным фигурантам дела о хищении госсредств.